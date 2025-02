Liberoquotidiano.it - "Abbassi la suoneria": il capotreno lo richiama? E lui lo prende a pugni, ennesima violenza a bordo

Leggi su Liberoquotidiano.it

la": unlo ha detto a un passeggero adel Frecciarossa 9724 dopo che altre persone si erano lamentate del rumore fastidioso in carrozza. L'uomo, però, non ha preso bene il richiamo e ha aggredito ilndolo a. E' successo nei pressi della stazione di Mestre, dove il Frecciarossa era appena ripartito in direzione Milano. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, dopo la segnalazione di alcuni passeggeri, che si sarebbero lamentati per il volume troppo alto del cellulare, ilè intervenuto per chiedere all'uomo di regolarla. Il caposervizio, notando il collega in difficoltà, è intervenuto in suo aiuto, ma anche lui è stato aggredito dall'uomo, poi fermato dalla polizia. L'ennesimo episodio didi un treno ha fatto indignare i sindacati.