Ababo Art Week . Visite guidate e spettacoli sotto le due Torri

Dal 6 al 9 febbraio, l’Accademia di Belle Arti di Bologna propone una nuova edizione diArt, calendario di appuntamenti sviluppato nell’ambito di Art city Bologna, programma di mostre, eventi e iniziative promosso dal Comune, in collaborazione con BolognaFiere in occasione di Arte Fiera.Art2025 include eventi espositivi e conferenze, tra cui la quarta edizione del ciclo di incontri ARTalk city, l’annuale appuntamento con la Giornata di Studio sul restauro del Contemporaneo, un evento dedicato alla memoria di Alberto Garutti – esponente dell’Arte Pubblica – e l’atteso ritorno diOpen Show. L’Accademia di Belle Arti di Bologna torna a mettersi in mostra in occasione di Art City Bologna conOpen Show, esposizione diffusa realizzata con il coordinamento di Enrico Fornaroli e Fabiola Naldi, che occuperà gli spazi didattici e laboratoriali con opere di studentesse e studenti dei Dipartimenti di arti visive e di progettazione e Arti Applicate.