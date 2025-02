Udinetoday.it - A4, proseguono i lavori per la terza corsia: demolito il cavalcavia di Cessalto

Leggi su Udinetoday.it

Un’ora e mezza di, poi ildi via Vittoria, che collegava i comuni die Ceggia, non esiste più. Prima l’abbattimento della campata centrale in soli 45 minuti, poi la demolizione delle spalle del manufatto nello stesso lasso di tempo: una sequenza rapida ed efficace.