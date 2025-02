Ilgiorno.it - A scuola di apicoltura con l’esperto . Maurizio Ghezzi

di. Torna per la terza volta a Costa Masnaga il corso base di. In cattedra c’è. La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati a 35, perciò è meglio prenotare subito l’iscrizione. Il corso comincia sabato prossimo, 8 febbraio, in biblioteca alle 9.30. Le lezioni sono in programma anche il 15 e il 22 febbraio e l’1 marzo. Le materie: l’ape e gli abitanti dell’alveare; pratica e tecnica apistica; malattie delle api; smielatura. Per info e iscrizioni telefonare allo 031.857631 o mandare una mail a [email protected]