Bergamonews.it - A Schilpario inizia lo spettacolo dei mondiali di sci di fondo Juniores e Under 23

. Tempo di Campionatijunior e U23 a: il count down ora si è fatto stretto stretto e gli organizzatori stanno apportando gli ultimi ritocchi alla complessa macchina organizzativa. Sul ponte di comando c’è il presidente Carmelo Ghilardi, ma fa specie che ad allestire il tutto sia una cooperativa di Sci Club bergamaschi. Al coordinamento c’è lo Sci Clubma il Mondiale è una creatura anche di SC Gromo, SC 13 Clusone, SC Ardesio, SC Zanetti-Goggi, SC Roncobello, SC Valserina eUp Ski Team.Gli arrivi, molti all’aeroporto di Bergamo, si susseguono, in tutto sono attesi 455 concorrenti di 44 nazioni, un numero incredibile di atleti fra i quali le gare dieleggeranno i futuri campioni, quelli che andranno ad infittire le fila in Coppa del Mondo.