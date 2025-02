Liberoquotidiano.it - A Roma il Pd protesta contro i cinema vuoti

L'esercito rutilante della sinistra dello spettacolo scende in piazza. Esattamente in piazza Barberini a, davanti all'omonima salatografica, perrela Regione Lazio. L'accusa è a dir poco fantasiosa. Una legge inopportuna facilita la trasformazione delle saletografichene in attività commerciali di vario tipo. Inutile quanto penosa recriminazione. Il numero delle saletografiche, ovunque, è destinato ad assottigliarsi. E non ci sono misure, favorevoli o contrarie, a questo processo storico. Difatti, la sinistra nazionale,na e regionale al potere non sono riuscite a fare nulla per porre rimedio all'emorragia. Anzi, con Massimo D'Alema al governo hanno fatto l'esatto contrario. E sindaci della Capitale del calibro di Francesco Rutelli e Walter Veltroni, animati entrambi da amore e preoccupazione per il destino dei luoghi deputati alla fruizione della pellicola, non sono stati capaci di porre nessun argine.