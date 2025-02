A Roccaraso la pioggia mette in fuga i bus da Napoli perché stavolta l’invasione è fallita La tiktoker De Crescenzo rilancia | Vado da un’altra parte

Leggi su Open.online

È stata molto più contenuta del previsto l’affluenza a, la località sciistica abruzzese finita sotto i riflettori della cronaca per il viavai di turisti campani, sollecitati indallaRita De. Lo scorso fine settimana, l’arrivo inaspettato di centinaia di bus ha creato non pochi problemi sul fronte del decoro urbano. Memori di quell’esperienza, il comune questa volta ha voluto farsi trovare pronto: installazione di bagni chimici, dispiegamento di militari, accesso a targhe alterne, numero chiuso dei pullman in entrata, obbligo di prenotazione e non solo. Alla fine, dei sessanta bus che avevano confermato il loro arrivo, ne sono arrivati appena quaranta. Il maltempo, poi, ha convinto molti ad anticipare il ritorno a casa, con le prime comitive campane che sono ripartite intorno alle 15:30.