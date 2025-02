Laprimapagina.it - A Pozzuolo Umbro torna la mostra scambio di mineralogia: appuntamento il 29 e 30 marzo

Dopo il successo della prima edizione, ladi, nel comune di Castiglione del Lago, con un nuovoil 29 e 30presso il percorso museale di Palazzo Moretti.L’evento è organizzato dal GruppoAssisiPaleontologico (G.U.M.P.) in collaborazione con l’Associazione Franco Rasetti APS, grazie al prezioso contributo di Lorenzo e Maurizio Patrizzi, Adria Faraone e Claudio Sensi.Uno dei momenti più attesi sarà l’esposizione di meteoriti a cura di Francesco Rubechini, che offrirà ai visitatori un’occasione unica per osservare da vicino questi affascinanti reperti spaziali.Nel pomeriggio di sabato 29, il Dott. Federico Famiani terrà una conferenza dal titolo “Le micro meraviglie di San Venanzo”, dedicata alle specie mineralogiche presenti in questo importante geosito