Ilgiorno.it - A Pavia la figlia di un sindacalista non trova lavoro a causa del suo cognome

– Pasquale Di Tomaso si è speso molto perre unai pavesi in difficoltà e ha fondato il Sindacato di base, per difendere le persone che non avevano diritti, ma ora, proprio adi quel notevole impegno, a essere senzaè laCristina. “Il problema è il mio– ammette la donna, 56 anni, dal 2018 disoccupata –. In un’importante azienda della città, mi avevano detto chiaramente che di Di Tomaso ne bastava uno, per me non c’era posto”. Operaio dell’ex Necchi, Pasquale alla chiusura della fabbrica si era battuto per avviare, tramite una cooperativa, gli ex colleghi troppo vecchi perree troppo giovani per andare in pensione, proprio come sua. "Ho lavorato nelle mense e effettuato le pulizie – aggiunge Cristina – poi hanno fatto di tutto per farmi dimettere e ora, pur avendo consegnato il curriculum a tutte le agenzie della città, nessuna mi ha mai chiamato.