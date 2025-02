Iltempo.it - A Milano dopo Sala c'è un'altra Sala: la sinistra pensa di candidare Cecilia

Non sarà la regola del terzo mandato, ma se in Campania il PdEnzo De Luca, ail figlio Piero De Luca, ecco che ac'è ancora. Non più Beppe, però.. La giornalista rimasta 21 giorni nelle mani degli ayatollah nel carcere di Teheran potrebbe diventare la Giovanna D'Arco del Pd milanese. O almeno questo sarebbe il progetto, per ora riservatamente confidato da Elly Schlein al suo cerchio magico, per affrontare le prossime elezioni milanesi con un front-runner donna, popolare, nuovo. Tutto ciò che per il Pd non rappresenta più Beppe, il sindaco voluto da Renzi, del tutto estraneo non solo alle logiche correntizie del Pd ma anche, più in generale, alle liturgie dellaidentitaria di cui si fregia la segretaria dem. L'ipotesi uscita dal cilindro della fantapolitica, per non dire fanta, inizia a circolare nel capoluogo lombardo, dove la famigliavive da anni.