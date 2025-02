Sport.quotidiano.net - A marzo. Coppa Italia, final four a Bologna

Leggi su Sport.quotidiano.net

La Lega nazionale pallacanestro ha assegnato ladiLnp 2025 Old Wild West alla città di. L’evento verrà ospitato al PalaDozza e avrà una durata di tre giorni, tra il 14 e il 16, in virtù del nuovo format della competizione. RivieraBanca Rimini scenderà in campo venerdì 14 (20.30) per la semie contro la Gesteco Cividale, prima (alle 18) si sfideranno l’Old Wild West Udine e l’Acqua San Bernardo Cantù. Sabato si giocheranno le semii di serie B (Roseto-Treviglio e Legnano-Montecatini), domenica sarà tempo dii: alle 18 quella di serie B, alle 20.45 quella di serie A2. Dove la Rinascita spera di esserci.