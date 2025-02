Quotidiano.net - A Ivrea tornano la battaglia delle arance e la fagiolata

Sfilate di carri allegorici tra leggende medioevali e rievocazioni storiche. Sono numerosi gli eventi della tradizione carnevalesca in Piemonte, ma quella più nota è la. Il carnevale storico che vanta otto secoli di storia incomincia sabato 1 marzo con la presentazione della Vezzosa Mugnaia, mentre nei tre giorni successivi, 2, 3 e 4 marzo in scena il corteo storico e la, rievocazione della ribellione popolare alla tirannia. Il popolo è rappresentato da squadre diri a piedi che combattono, sprovvisti di qualsiasi protezione contro i soldati del tiranno posti su carri trainati da cavalli che indossano protezioni e maschere che ricordano le antiche armature. Le nove squadre durante laoccupano ognuna una zona fissa, gli Asso di Picche, la prima nata nel 1947, tira in piazza di città, che condivide con la Morte (1954).