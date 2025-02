Ilrestodelcarlino.it - "A febbraio puntiamo sul turismo di prossimità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sarà il mese della rinascita deldi". Ad annunciarlo è l’assessora al, Milena Casali. Calendario alla mano, gli eventi programmati per questo mese sono effettivamente tanti e invitanti. Già questa mattina (alle ore 9) si partirà con la ‘Ruso river run’ organizzata in collaborazione con Igea city e Runabbestia. Un percorso di camminata sportiva e corsa lungo il fiume Uso "capace di coinvolgere più di 200 persone in un’esperienza immersa nella natura, con partenza dalla meravigliosa fornace". Gli occhi però sono tutti puntati sui prossimi due weekend. Bellaria sarà infatti la cornice, rispettivamente, della tradizionale fiera di Sant’Apollonia e della festa di San Valentino. Due eventi che quest’anno si presentano in un’inedita veste. "Abbiamo collaborato strettamente con la gente del posto, le associazioni e le pro loco per diffondere il più possibile le due fiere nel territorio – commenta l’assessora – Dal punto di vista della comunicazione digitale, grazie al lavoro della content creator Alessia Bocchini, abbiamo raggiunto 300mila mila persone solo in due settimane.