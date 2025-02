Oasport.it - A che ora van der Poel e van Aert oggi in tv ai Mondiali di ciclocross: dove vederli, canale, streaming

Mathieu van dere Wout vansi sfideranno nella gara più attesa dei2025 di: domenica 2 febbraio (ore 15.05) andrà in scena la prova elite maschile nel fango di Lievin (Francia) che sarà teatro del testa a testa più roboante del panorama internazionale in questa specialità. Il fuoriclasse olandese si presenterà con i favori del pronostico, ma il fenomenale belga ha tutte le carte in regola per cercare il grande colpaccio.L’alfiere della Alpecin Deceuninck si presenta all’appuntamento dopo aver vinto le sette gare stagionali a cui ha preso parte (cinque in Coppa del Mondo) e andrà a caccia del settimo sigillo iridato della propria carriera (sarebbe il terzo consecutivo, a dieci anni dalla prima affermazione). Il portacolori del Team Visma Lease a Bike ha invece avuto la meglio soltanto in due eventi durante l’inverno e insegue la quarta gioia iridata dopo le tre perle infilate tra il 2016 e il 2018.