Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv? Perché non si faranno gare: il calendario dei Mondiali

domenica 2 febbraio non ci sarannodi sci: siamo nel pieno dell’inverno e in un giorno di festa, ma clamorosamente non sono previsti eventi in questa disciplina. Iloriginario prevedeva soltanto la discesa libera maschile a Garmisch, ma la competizione è stata cancellata a causa della mancata disputa delle due prove cronometrate: la nebbia aveva infatti impedito lo svolgimento dei test e da regolamento non si possono disputarenella velocità pura senza una prova alle spalle.Era invece già previsto che le donne non avrebberoggiato durante questo fine settimana: il loro ultimo appuntamento era stato giovedì con lo slalom in notturna a Courchevel. Ilrisulta monco e non è il massimo nel cuore dell’inverno, dove lenon dovrebbero mai mancare.