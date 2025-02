Ilrestodelcarlino.it - "A casa portiamo tutte le sofferenze"

"In media lavoro dalle 7 alle 12 ore al giorno, dipende dai turni e da come vanno le cose, e finché non vanno si resta. Vorrei dire che quando esco dall’ospedale faccio la mia vita normale, ma non è così, né per me né per nessuno dei miei colleghi. Acileche vediamo, i dubbi su diagnosi e terapia, la fatica che facciamo per proteggerci dalle emozioni e rimanere lucidi per fare ‘la cosa giusta’, l’invidia verso chi può chiudere l’ufficio e pensare ad altro e la fierezza di chi l’ufficio non lo vuole chiudere, mai. La medicina poggia sulle spalle di chi la pratica e quindi la carenza di medici non può che comportare minori prestazioni e quindi meno servizi".