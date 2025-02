Ilfattoquotidiano.it - A Berlino grande manifestazione contro l’apertura della Cdu ad AfD (che cresce nei sondaggi). Gli organizzatori: “Siamo 250mila”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Clima politico sempre più teso in Germania dopo la bufera scatenata dalla decisione del leaderCdu, Friedrich Merz, di votare la legge sulla stretta all’immigrazione facendo leva anche sul sostegno dell’ultradestra. Mentre le ultime mosse spingono Alternative für Deutschland nei, a tre settimane dal voto, ai tedeschi sono scesi in piazza per dire “no” a qualsiasi apertura all’AfD. Una mobilitazione di massa per chiedere il mantenimento del “Brandmauer“, il cordone sanitario dei partiti che isola l’ultradestra in Parlamento.Dopo un breve comizio di apertura davanti al palazzo del Reichstag, laè proseguita fino alla Konrad-Adenauer-Haus, la sedeCdu. La poliziacapitale tedesca ha dichiarato che sono circa 160mila le persone che hanno preso parte al corte, mentre glihanno parlato dimanifestanti.