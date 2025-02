Ilgiorno.it - A Bergamo chiude per sei mesi lo “scavalco”, scorciatoia per 2.300 veicoli. “I disagi saranno inevitabili”

Leggi su Ilgiorno.it

in vista per gli automobilisti bergamaschi. Dal 3 febbraio al 15 lugliorà via Maironi da Ponte per i lavori di rifacimento dell’acquedotto di Algua e per consolidare i muri di sostegno lungo il viadotto di Porta San Lorenzo. L’intervento comporterà lo stop per seial cosiddetto “”, lache 2.300utilizzano ogni giorno per tagliare un pezzo di città, da via Baioni al centro, di cui solo 700 dalle 6 alle 10 del mattino, la fascia più critica. I numeri deisono il risultato del monitoraggio effettuato lo scorso dicembre dai tecnici incaricati dal Comune diche hanno contato ogni auto o camioncino di passaggio da via Castagneta, Baioni, Porta San Lorenzo e Porta Sant’Agostino: mezzi provenienti soprattutto dalla Val Brembana che, con la chiusura dello “", andranno a riversarsi su via Baioni, con un effetto a cascata, in termini di code, su piazzale Oberdan.