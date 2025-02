Oasport.it - 12h Bathurst, doppietta BMW e WRT. 2° posto per Valentino Rossi

WRT e BMW vincono l’edizione 2025 della 12h di, round inaugurale dell’Intercontinental GT Challenge. Sheldon van der Linde/Kelvin van der Linde/Augusto Farfus svettano in Australia davanti a/Charles Weerts/Raffaele Marciello, il marchio bavarese ottiene la prima affermazione della propria storia con le GT3 dopo anni di tentativi falliti. Sconfitta per Mercedes che all’arrivo si deve accontentare del terzo, Ferrari vince in PRO AM.Senza bandiere gialle la strategia è diventata importantissima. La BMW M4 GT3 n. 32 ha sfruttato il ruolo di battistrada per salvare più carburante possibile e scongiurare l’ipotetica ultima sosta di 80 secondi minimi ai box.Kelvin van der Linde, dopo aver ereditato il volante dal fratello Sheldon, ha iniziato l’ultimo stint con la medesima strategia di Jules Gounon (75 Express Racing Mercedes n.