Oasport.it - 12h Bathurst: BMW, Mercedes, Porsche e Ferrari in lotta ad armi pari a 3h dalla fine

Leggi su Oasport.it

BMW,si contendono la vittoria nella 12h di, prima tappa dell’Intercontinental GT Challenge a tre oreconclusione. BMW mantiene il comando con la M4 GT3 n. 32,insegue condopo nove intense ore d’azione nel celebre circuito australiano. Resta inanche Valentino Rossi, in pista con una strategia differente dopo aver subito una penalità.Le ultime ore hanno visto l’uscita di scena anzitempo dell’Audi R8 LMS GT3 EVO II n. 183 Jamec Racing / Team MPC di Ricardo Feller e laAMG GT3 EVO n. 188 Team GMR di Maxime Martin. Entrambe le auto sono uscite di scena alla ‘The Chase’, la penultima sequenza di curve del leggendario tracciato non permanente che sorge in Australia.L’impatto contro le barriere dell’AMG GT3 n.