Oasport.it - 12h Bathurst, BMW e WRT al top dopo metà gara. 2° posto per Valentino Rossi

Leggi su Oasport.it

BMW Motorsport e WRT svettano in classifica asei delle 12 ore previste. Sheldon van der Linde (n. 32) precede il compagno di squadra(n. 46), le due M4 GT3 hanno controllato gran parte delle ultime tre ore senza particolari problemiIl team belga ha avuto la megliola quarta Safety Car. WRT ha ritardato la sosta rispetto ai rivali ed ha effettuato il pit stop perfettamente durante il periodo di bandiera gialla. Senza ulteriori neutralizzazioni le due M4 GT3 hanno controllato la corsa, la n. 32 ha passato ai box la n. 46la quinta sosta.Augusto Farfus (n. 32) esvettano davanti a Luca Stolz (75 Express Racing Mercedes n. 75) e Jayden Ojeda (Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing n. 77) alle spalle della Safety Car, tornata protagonista negli ultimi minuti in seguito ad un problema in curva 1 da parte della Mercedes AMG GT3 EVO n.