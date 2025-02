Ilgiorno.it - Zerbolò, furto di rame al cimitero: rubati 50 metri di canaline

(Pavia), 1 febbraio 2025 -dialdi. Ignoti ladri sono entrati in azione nella notte tra giovedì e ieri, venerdì 31 dicembre, ma ilè stato scoperto solo il giorno successivo e quindi denunciato alla locale Stazione dei carabinieri, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato le indagini sull'accaduto. Hanno forzato il lucchetto di un cancello di ingresso e hanno poi usato una scala, già presente all'interno del, per raggiungere il livello delle grondaie. Hanno quindi smontato e rubato circa 50didi, caricandole probabilmente su un furgone o comunque su un mezzo abbastanza capiente per il trasporto dell'ingombrante refurtiva. Un colpo dal valore di circa 6mila euro, in base alla stima del prezzo del metallo per il peso del quantitativo asportato dai malviventi.