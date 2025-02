Sololaroma.it - Zalewski verso l’Inter, la Roma stringe: le cifre dell’affare

Archiviata la vittoria per 2-0 con l’Eintracht Francoforte, per laè già tempo di guardare avanti. I giallorossi stanno trovando sempre di più continuità dal punto di vista del gioco e dei risultati. Il focus ora si sposta nuovamente sul campionato, lì dove è cruciale continuare a risalire la china della classifica ed avvicinarsi al 7° posto che vorrebbe dire Conference League. I capitolini stanno limando ogni tipo di dettaglio in vista del match con il Napoli, in programma domani 2 febbraio alle 20:45 allo stadio Olimpico. Una gara estremamente delicata, contro un cliente che definire ostico è utilizzare un eufemismo.Dietro le quinte, però, la dirigenza vorrebbe concludere in bellezza questa sessione invernale di calciomercato. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi desidererebbe cedere alcuni degli esuberi presenti in rosa, per poi puntare dei colpi in entrata di primo livello.