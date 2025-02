Inter-news.it - Zalewski sempre più dell’Inter: la decisione di Ranieri lo conferma!

Una scelta di Caludio, indirettamente, la vicinanza di Nicolaall’Inter. La trattativa per portarlo da Roma a Milano può dirsi ormai conclusa.– Nicolapiù vicino all’Inter. Da giorni, ormai, è in corso la trattativa per il trasferimento del giovane centrocampista della Roma. A sbloccare il tutto è stata la cessione, con la formula del prestito, di Tajon Buchanan al Villarreal. Sul classe 2002 giallorosso c’era già la concorrenza del Marsiglia, prontamente rifiutata dal calciatore quando al tavolo ha deciso di sedersi anche la dirigenza nerazzurra. Le parti hanno ormai trovato un accordo e l’arrivo a Milano di Zelewski è davvero ad un passo. Arlo è anche una recente scelta dell’allenatore della Roma Claudio-Inter, laindiretta arriva dalla Roma e daINDISPONIBILE – Il tempo stringe, con la finestra invernale di mercato che chiuderà il 3 di febbraio, e il campionato nel frattempo continua ad impegnare i club.