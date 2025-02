Inter-news.it - Zalewski-Inter, il momento della fumata bianca! La trattativa – TS

Nicolaè vicinissimo ad indossare la maglia dell’. L’esternoRoma sarà un giocatore nerazzurro, da Tuttosport i dettagli sulla– Nicoladiventerà un nuovo giocatore dell’con la formula del prestito con diritto di riscatto a 6 milioni. La Roma ha permesso di superare lo scoglio contrattuale acconsentendo alla soluzione temporanea proposta dal club nerazzurro, ossia il rinnovo di un altro anno. La dirigenza prosegue nella via del prestito perché si vuole parare e non vorrebbe correre ulteriori rischi come già fatto in estate con colpi non ritenuti ora adatti a Simone Inzaghi.all’, quando arriva e dove gioca?RUOLO – L’attende proprio oggi la definitivaper la chiusura di Nicola, anche se comunque non sarà a disposizione subito per il derby contro il Milan.