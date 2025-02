Inter-news.it - Zalewski-Inter, il giovane esterno pronto per il grande salto – TS

Leggi su Inter-news.it

Nicolaè ad un passo dall’. Il giocatore, da tempo ai ferri corti con la società giallorossa, ha rifiutato il Marsiglia per l’. Insieme a Tuttosport vediamo chi è il ‘ragazzino’.IL RAGAZZINO – Nicolaè vicinissimo all’. Nonostante sia, momentaneamente, naufragata la trattativa per Davide Frattesi, l’asse Milano-Roma rimane più vivo che mai. C’è un nuovo giocatore che stavoltaessa ai nerazzurri che, all’epoca di Mourinho alla Roma, veniva soprannominato il ‘ragazzino’. Classe 2002, in forza ai giallorossi dal 2021,è il giocatore individuato dalla società nerazzurro come prossimo rinforzo. È un ragazzo duttile, capace di giocare inizialmente comedi attacco, per adattarsi poi come quinto di sinistra in una difesa a tre. Premiato come golden boy nel 2022 battendo Camavinga del Real Madrid, adesso è ai margini del progetto giallorosso e usato con il contagocce.