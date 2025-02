Inter-news.it - Zalewski-Inter, è fatta! I dettagli dell’operazione con la Roma – Sky

Nicolasarà un nuovo giocatore dell’. Il calciatore polacco arriverà dallacon la formula chiesta dai nerazzurri sin dall’inizio delle trattative.LA NOTIZIA – Nicolae l’si uniranno a brevissimo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, le parti hanno trovato un’intesa per il prestito con diritto di riscatto fissato a 6-6,5 milioni di euro. Il polacco viaggerà quindi verso Milano al fine di svolgere le visite mediche di rito e firmare il conseguente contratto che lo renderà un giocatore nerazzurro.ha scelto l’: volontà sempre chiaraLA DECISIONE – Il passaggio diall’è stato possibile perché il calciatore dei giallorossi ha sin dall’inizio manifestato una volontà chiara nel senso del trasferimento in nerazzurro. Quando la trattativa trae Marsiglia sembrava infatti conclusa, il polacco ha risposto “picche”, facendo capire ai capitolini che avrebbe accettato solo il passaggio al club meneghino.