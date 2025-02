Inter-news.it - Zalewski-Inter, c’è fretta di chiudere: sullo sfondo un ex – CdS

e l’sono vicini ma serve concludere inla trattativa. In viale della Liberazione hanno la necessità di far avere il prima possibile a Simone Inzaghi l’esterno della Roma. Con il Corriere dello Sport vediamo a che punto è la trattativa.TEMPISTICHE – Nicolavorrebbe approdare all’già nella finestra di gennaio. Ci sono passi in avanti tra l’entourage del giocatore e la società giallorossa per il rinnovo di contratto, al momento in scadenza nel 2025. Da qui ladell’nel concludere il prima possibile la trattativa. Il club milanese vuole scongiurare il rischio di ritrovarsi senza il sostituto di Tajon Buchanan, il quale ha già lasciato i nerazzurri per il Villarreal. Bisogna sottolineare come i rapporti tra la Roma enon siano idilliaci.