Inter-news.it - Zalewski già ad Inzaghi per Milan-Inter? Dirigenza al lavoro – Sky

L’sta facendo di tutto pur di portare Nicolao ancor prima della fine di questo weekend. Addirittura potrebbe esserci domani per.INDISPONIBILE – Il tempo stringe, con la finestra invernale di mercato che chiuderà il 3 di febbraio, e il campionato nel frattempo continua ad impegnare i club. Proprio dal campo arrivano delle risposte concrete anche sulle trattative legate ae l’. Nella lista dei convocati di mister Ranieri, comparsa sul sito ufficiale giallorosso alla vigilia di Roma-Napoli, non è presente il nome del centrocampista polacco. L’indisponibilità del classe 2002 per la gara, valida per la ventitreesima giornata di Serie A, non fa altro che confermare che il suo approdo all’è davvero sempre più vicino. Di seguito la lista dei convocati di Ranieri per il match contro il Napoli, dove non compare