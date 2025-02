Calciomercato.it - Zalewski a Milano, corsa per il tesseramento: l’Inter lo vuole per il derby

Il polacco arriva dalla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto: si cerca di sbrigare le pratiche burocratiche per la stracittadinaNicolasta per diventare ancora ufficialmente un nuovo giocatore del. L’esterno polacco va a prendere il posto di Buchanan che si è trasferito al Villarreal per una cifra complessiva di 14 milioni di euro.per illoper il– Calciomercato.itInzaghi è stato quindi accontentato con un calciatore che piace molto anche per la sua duttilità.è arrivato questa sera aed orasta cercando di tesserarlo in tempo per poterlo convocare già domani per ilcontro il Milan. Unacontro il tempo con le pratiche burocratiche che devono essere sistemate entro mezzanotte per il via libera.