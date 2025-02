Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery, l’infermeria si è svuotata

Ci saranno anche telecamere di Raisport al PalaSavelli per seguire domani alle 18 la sfida tra laGrottazzolina e l’Allianz Milano, attualmente sesta forza del campionato. Geograficamente un Davide contro Golia ma in campo poi le cose potrebbero essere diverse. Milano è guidata da un tecnico espertissimo come Roberto Piazza che in estate ha abbracciato sette volti nuovi come il figlio d’arte Gardini oltre a Caneschi, il libero Staforini, l’opposto Barotto, il giapponese Otsuka, il centrale canadese Schnitzer oltre al campione olimpico Louati. Della scorsa stagione è rimasta la diagonale Porro - Reggers, il libero Catania oltre ai due senatori ovvero il capitano Piano e lo schiacciatore Kaziyski, una vera e propria leggenda di questo sport. Grotta è reduce da un buon momento di forma e coach Massimiliano Ortenzi ha approfittato della pausa per la Final Four di Coppa Italia per provare a recuperare tutti i suoi effettivi.