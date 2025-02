X-Men | Kelsey Grammer tornerà nel ruolo di Bestia in AVENGERS | Doomsday e Secret Wars

Leggi su Cinefilos.it

X-Men:neldiinI prossimi film suglisi sono evoluti in modo significativo da quando sono stati annunciati per la prima volta: Kang è fuori, Doctor Doom è dentro e i Marvel Studios hanno incaricato i fratelli Russo di concludere la saga del Multiverso con. Le prospettive sono aperte per gli X-Men.Tra la scena post-credits di The Marvels e Deadpool e Wolverine, è ovvio che i mutanti, e più specificamente, Terra-10005, saranno un fattore in questi progetti. Infatti, la teoria prevalente è che un’incursione tra Terra-10005 e Terra-616 ci darà una tanto attesa battaglia trae X-Men in live-action con i mutanti dell’ex franchise Fox che si scontreranno testa a testa con gli eroi più potenti della Terra.