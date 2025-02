Zonawrestling.net - WWE Royal Rumble 2025 – Preview

Buon fine settimana a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti alladi quello che, per molti, è l’evento più atteso ed apprezzato dell’intero anno: la. La World Wrestling Entertainment come ogni anno organizza uno dei suoi migliori e imprevedibili eventi e questa volta lo farà dalla Lucas Oil Arena di Indianapolis, Indiana. Due Match di cartello e due risse reali. La tavola è apparecchiata, prepariamoci alla scorpacciata. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, e da alcuni dei suoi compagni che hanno detto, in parte, la loro, buona lettura a tutti. IiMATCH30 WomanMatch for a Title Shot at Wrestlemania 41Giovanni: ci sarebbero parecchie donne che potrebbero vincere e convincere in questa. Ci sarebbero parecchie donne con le quali si potrebbe poi scrivere una bella Storyline, sensata e avvincente, dopo aver vinto questa