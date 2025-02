Zonawrestling.net - WWE: Preoccupazioni per la sicurezza di Asuka, WWE e TKO prendono provvedimenti

Le recentidiper la suanon sono passate inosservate, e ora lei stessa conferma che WWE e TKO stanno intervenendo per proteggerla. Il 31 gennaio, l’ex WWE Women’s Champion ha scritto un aggiornamento su X, affermando che: “WWE e TKO stanno prendendoper proteggermi. Lo apprezzo.”WWE and TKO are taking action to protect me. I appreciate it.—/ ??? (@WWE) January 31, 2025 Questo è avvenuto dopo cheaveva recentemente parlato contro il comportamento ossessivo dei fan, chiarendo che non vuole essere oggetto di fissazioni romantiche:“Per favore non provate sentimenti romantici per me. Non ha senso, è inutile al 100%.”Please don't have romantic feelings for me. It's meaningless—100% pointless.—/ ??? (@WWE) January 29, 2025ha successivamente rivelato di sentirsi in pericolo, arrivando persino a rivolgersi alla polizia per chiedere aiuto.