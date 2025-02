Zonawrestling.net - WWE: L’ultima dichiarazione di Roman Reigns prima del suo ritorno nella Royal Rumble

Leggi su Zonawrestling.net

entreràper lavolta dal 2020 e ha chiarito una cosa: è pronto a prendersi tutto. Il “Tribal Chief “ha scritto su X poche oredell’evento un messaggio che non lascia dubbi sulle sue intenzioni:“A tempo debito. sarà tutto mio. A modo mio. Di nuovo. Believe That. #” ha scritto, taggando il suo consigliere Paul Heyman.In due time. It will all be mine. My way. Again. Believe That. #@HeymanHustle pic.twitter.com/RUnnL8ba7E—(@WWE) February 1, 2025non partecipa a un match dellada cinque anni, e c’è un motivo per questo. Dal suonel 2020, ha dominato la WWE come Universal Champion, detenendo il titolo per un record di 1316 giorni. Ma ora, è pronto a riconquistare il suo posto al vertice.