WWE | Le quote dei bookmaker per la Royal Rumble di stanotte

Questa notte appuntamento con la2025. Ad ospitare quello che è uno dei più importanti eventi dell’anno di casa WWE il Lucas Oil Stadium di Indianapolis, Indiana. Come sempre assisteremo ai dueMatch, maschile e femminile, che daranno al vincitore/vincitrice una title shot a WrestleMania 41. Ecco i favoriti secondo i.Cena e Charlotte Flair favoriti per laBetOnline ha reso note lescommesse per i match in programma questa notte alla. John Cena favorito alla vittoria delMatch maschile (+100), mentre subito dopo di lui ci sono CM Punk e Seth Rollins (+190). Roman Reigns e The Rock, invece, sono dati rispettivamente a + 300 e +1000. Per quanto riguarda ilMatch femminile la favorita è Charlotte Flair (-375), mentre dopo di lei ci sono Bianca Belair (+250), Iyo Sky (+325) e Becky Lynch (+450).