Zonawrestling.net - WWE: Il figlio di Shane McMahon, Declan, accende le speculazioni sul suo futuro nella compagnia

Leggi su Zonawrestling.net

parteciperà alla Royal Rumble a Indianapolis, e sta già alimentandosul suo. Su X, il 1° febbraio, ildiha confermato che sarà tra il pubblico al Lucas Oil Stadium, scrivendo: “Non vedo l’ora di essere alla Royal Rumble domani sera a Indianapolis!!!”Can’t wait to be at the Royal Rumble tomorrow night in Indianapolis!!!—James(@OD) February 1, 2025 Ma è stato il suo tweet successivo a far parlare davvero i fan. Quando un fan ha suggerito che dovrebbe partecipare alla Royal Rumble Match,ha semplicemente risposto: “Presto.” SoonJames(@OD) February 1, 2025 Non è la prima volta chelascia intendere di voler salire sul ring della WWE. Nell’ottobre 2023, aveva dichiarato apertamente di credere che sarebbe stato bravo a lottare.