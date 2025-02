Zonawrestling.net - WWE: GUNTHER nel Royal Rumble Match, annuncio o errore di comunicazione?

Ci siamo. La Road to Wrestlemania 41 sta per iniziare eè alle porte. Le due Risse Reali saranno i due piatti forti di serata, ovviamente, con un piccolo caso per quanto riguarda quella maschile. Pochi istanti fa, infatti, sui canali social della WWE è stato mostrato l’arrivo di diverse star in quel di Indianapolis, compreso quello dell’attuale World Heavyweight Champion. Uno dei wrestler che, tecnicamente, stasera dovrebbe essere “disoccupato” in via del suo status da campione ma. potrebbe non essere così.La didascalia in questione sulle pagine social WWE, infatti, “spoilerano” un possibile ingresso (decisamente inatteso) del Ring General nel(seppur quest’ultimo non sia al momento ufficiale). Ma sarà davvero così? Il World Heavyweight Champion sarà nella Rissa Reale nonostante il suo status da campione? Ricordiamo che non sarebbe assolutamente la prima volta, esclusi i casi in cui la stessafu valida per il titolo.