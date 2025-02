Zonawrestling.net - WWE: Damian Priest assaggia la potenza di Jacob Fatu, inizio complicato per lui a SmackDown

è stato uno degli ultimi colpi del GM diin questa lunga finestra di trasferimenti tra i due roster principali. L’Archer of Infamy è pronto per un nuovoe dopo l’ufficialità della scorsa settimana, questa notte si è presentato al pubblico e al roster dello show blu. L’accoglienza gli è stata data dae Tama Tonga e dopo lo scontro verbale si è passati a quello fisico con l’intervento di LA Knight che ha poi portato ad un tag team match nel main event.Due venuti dalla stradaè salito sul ring e ha parlato del suo percorso iniziato 4 anni fa a Raw, un percorso che l’ha portato fino alla vetta e il suo obiettivo asarà lo stesso, vincere dei titoli e la strada migliore per iniziare a farlo è quella di vincere la Royal Rumble.