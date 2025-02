Zonawrestling.net - WWE: Chelsea Green usa mezzi illeciti per mantenere il titolo contro Michin a SmackDown

L’episodio del 31 gennaio disi è tenuto al Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, Indiana, a un giorno dalla Royal Rumble 2025, che andrà in scena al Lucas Oil Stadium. Per l’occasione, i fan hanno assistito a uno spettacolo memorabile., la prima Women’s United States Champion della storia, sta vivendo un momento d’oro. Questa settimana, a, ha difeso ancora una volta il suosi sono affrontate con intensità intorno al ring, senza che nessuna delle due riuscisse a ottenere uno schienamento.ha fatto del suo meglio per rallentare l’avversaria, ma la tenacia dell’ex membro dei Retribution ha mantenutoin gioco. Il match è stato un continuo scambio di colpi, conche è riuscita a connettere la sua Eat Defeat.