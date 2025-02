Zonawrestling.net - WWE: Anche Trick Williams in città per la Royal Rumble

Mancano ormai poche ore allae i fan sono in fermento per uno dei PLE più amati. E quest’anno, con soli 18 wrestler annunciati su 30 posti disponibili, c’è ampio spazio per tante sorprese, e a Indianapolis le voci si susseguono su chi potrebbe fare la sua apparizione nella rissa reale maschile. Si è parlato, tra gli altri, di Omos, AJ Styles, Matt Cardona, ma alcuni nomi potrebbero arrivaredalla NXT.Un ex campione pronto alla sua prima?Come riportato da Fightful Select,infatti sarebbe presente a Indianapolis in vista della. L’ex campione NXT, che attualmente è impegnato in una rincorsa al titolo perso contro Oba Femi, potrebbe così fare la sua prima apparizione in una. Non sarebbe però la sua prima apparizione nel main roster: lo scorso anno ha partecipato a un paio di episodi di SmackDown.