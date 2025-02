Zonawrestling.net - WWE: Alexa Bliss è backstage alla Royal Rumble

Leggi su Zonawrestling.net

In settimana le voci sul mancato ritorno disono state fortissime: la sua assenza prolungata dopo la nascita del primo figlio avrebbe dato vita a discussioni sul suo contratto e si sarebbe giunti a una fase di stallo che ha fatto precipitare le chance di vederla. Almeno fino a pochi minuti fa.A sorpresa nelCome riporta PW Insider, infatti,a Indianapolis per la, per la gioia di tanti fan. La sua presenza arriva davvero a sorpresa, quando le strade tra lei e la WWE sembravano ormai destinate a separarsi, e ha fatto scalpore anche tra i suoi colleghi che non si aspettavano di vederla dopo tutto il clamore degli scorsi giorni. Per fortuna, si è tutto risolto e l’ex campionessa mondiale è finalmente pronta a tornare sul ring.