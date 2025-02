Zonawrestling.net - WWE: AJ Styles è a Indianapolis per la Royal Rumble, rientro imminente o semplice spettatore?

AJè ufficialmente ae, con laormai a poche ore di distanza, le speculazioni stanno impazzando su un suo possibile ritorno sul ring. Secondo Sean Ross Sapp di Fightful Select,è stato avvistato nella città che ospita la, ma non c’è ancora alcuna conferma sul fatto che abbia ricevuto l’idoneità per competere.è fuori dal ring dal 4 ottobre 2024, dopo aver subito un infortunio di Lisfranc durante un match contro Carmelo Hayes a SmackDown. L’infortunio è arrivato proprio mentrestava tornando da un’altra lunga assenza, trasformando quello che inizialmente sembrava un problema minore in un processo di recupero molto più lungo. AJsarà la sorpresa della serata?aveva parlato dell’infortunio sui social tempo fa, scrivendo su X che il percorso di guarigione è stato “difficile“.