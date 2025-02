Oasport.it - WTA Linz, in finale ci vanno le sfavorite: Yastremska e Alexandrova vincono nettamente

Le semifinali del WTA 500 disul veloce austriaco vedono prevalere le. Inapprodano infatti Dayanaed Ekaterinache si sono sbarazzate in maniera anche piuttostodelle loro avversarie odierne.Programma che è cominciato con l’assolo da parte diche ha battuto con il punteggio di 6-1 6-4 una Clara Tauson in evidente disarmo dal punto di vista della preparazione atletica. Se il tennis della giocatrice danese è spesso aggressivo e ha dei colpi per far male, non si può dire altrettanto della qualità negli spostamenti. L’ucraina ha colpito bene la palla, ha mosso la sua avversaria e ha dominato in lungo e in largo, annullando anche le nove palle break proposte al servizio.Nettissimo e sorprendente anche il successo diche ha spazzato via Karolina Muchova con un secco 6-0 6-4 in un’ora e un quarto.