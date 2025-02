Oasport.it - Wout van Aert: “Van der Poel è il grande favorito per la vittoria, io non conosco bene il mio livello”

Leggi su Oasport.it

Continuano i Mondiali di ciclocross a Liévin (Francia) e domani ci sarà lachiusura con il piatto forte, ossia la prova élite maschile. L’ennesimo duello attesissimo tra Mathieu van dervanandrà in atto: il belga sembrava non dovesse prendere parte a questa competizione e invece ci ha ripensato e domani sarà al via per provare a insidiare il suo rivale.Van derappare come nettoe anche il belga del Team Visma Lease a Bike l’ha ammesso nella conferenza stampa della sua nazionale: “Ho sempre voluto partecipare al mondiale quest’anno, ma onestamente prima dell’inverno non mi aspettavo che sarei stato in grado di raggiungere uncosì alto. Il desiderio c’è sempre stato e poi si è presentata l’occasione e sono molto felice della mia scelta. Dopo il periodo natalizio ha cominciato a balenarmi in testa l’idea di partecipare, poi le gare a Benidorm e a Maasmechelen sono andatee quindi ho deciso di partecipare.