WhatsApp se hai visto questa nuova icona non preoccuparti | serve per proteggere la tua privacy

L’app di messaggistica più diffusa al mondo ha inserito unafunzione a tutela degli utenti: scopri qualeha rilasciato il suo primo aggiornamento del 2025, introducendo una serie di miglioramenti pensati per rendere l’esperienza d’uso più intuitiva e personalizzabile. Tra le novità più rilevanti c’è la possibilità di organizzare le conversazioni in sottogruppi all’interno di un gruppo principale, una funzione utile per chi gestisce progetti, eventi o semplicemente desidera suddividere le discussioni in base agli argomenti.Un’altra novità molto attesa è la possibilità di creare emoji e sticker personalizzati direttamente all’interno dell’app, senza dover ricorrere a strumenti esterni. Gli utenti possono modificare colori, forme e dettagli, adattando le emoji alle proprie esigenze.