WhatsApp prepara la terza spunta blu. A cosa servirà e quando arriverà

Roma, 1 febbraio 2025 -sta testando lablu per la sua chat, studiata per aumentare la privacy e la sicurezza degli utenti. Se fino ad oggici aveva abituati allagrigia, messaggio inviato, alle due grigie, messaggio ricevuto, e alle due blu, messaggio letto, presto troveremo sulla chat anche lablu. Quest’ultima ci dirà se un utente ha effettuato uno screenshot della conversazione, cioè se qualcuno con cui siamo in contatto in quel momento ha catturato l'immagine della chat. A questo punto unablu lo segnalerà all'autore del messaggio, permettendo sapere se l'interlocutore ha salvato o copiato il messaggio senza il permesso. La nuova funzione è ancora in fase di sperimentazione su per alcuni utenti che hanno la versione Beta.