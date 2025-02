Thesocialpost.it - WhatsApp denuncia: “Decine di giornalisti spiati sulla piattaforma”, anche il direttore di Fanpage

sotto attacco:con spyware GraphiteMeta, la società madre di, Facebook e Instagram, ha rivelato che circa 90 trae membri della società civile sono statiattraverso lautilizzando uno spyware denominato Graphite. Il software è stato sviluppato da Paragon Solutions, una società israeliana recentemente acquisita dalla AE Industrial Partners, un fondo di private equity statunitense, per 900 milioni di dollari.Meta non ha reso noti i nomi o la provenienza esatta delle vittime dello spionaggio, limitandosi a specificare che provengono da una ventina di Paesi. Tuttavia, tra questi figuraFrancesco Cancellato,di.it, come riportato dalla testata stessa.L’allerta di: lo spyware potrebbe aver rubato dati e messaggiCancellato ha ricevuto un avviso direttamente dall’account ufficiale diSupport, nel quale veniva informato del possibile attacco al suo dispositivo:«A dicembreha interrotto le attività di una società di spyware che riteniamo abbia attaccato il tuo dispositivo.