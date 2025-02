Sport.quotidiano.net - Vuelta 2025, Pogacar ci sarà. La conferma dell'UAE Team Emirates XGR

Roma, 1 febbraio- Ladel diretto interessato non c'è, così come manca il comunicatoa sua UAEXGR, ma ormai la presenza di Tadejallaè cosa fatta: parola di Joxean Fernandez Matxin.alla: ladi Matxin Tramontano quindi definitivamente le chance di vedere lo sloveno al Giro d'Italiaper provare are il successo'anno scorso: alla fine ha prevalso la voglia di provare a completare la Tripla Corona da parte di colui che ha già vinto 3 edizioni del Tour de France (nel 2020, nel 2021 e nel 2024) e 1 appuntoa Corsa Rosa (nel 2024). La consolazione per gli appassionati italiani è che lascatterà il prossimo 23 agosto da Torino e, dunque, la possibilità di ammirare da vicino il proprio beniamino esiste.