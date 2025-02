Scuolalink.it - Voto in condotta: le nuove regole in vigore solo dopo i Decreti Attuativi

La riforma Valditara introduce importanti cambiamenti nel sistema di valutazione scolastica, ponendo al centro dell’attenzione il ritorno ai giudizi sintetici nella scuola primaria e il maggiore peso delinnella sciola secondaria. L’iter burocratico per completare la riforma sulinCon l’approvazione della legge 150 dell’ottobre 2024, il primo pilastro della riforma ha già trovato attuazione con la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale che ripristina ilnumerico alla scuola primaria. Per quanto riguarda ildi, invece, si attende la pubblicazione dei, che sono stati sottoposti al parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) lo scorso 31 gennaio. Con il parere favorevole già espresso, il Ministero potrà ora procedere con l’iter burocratico per completare la riforma.